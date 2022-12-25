Про це Про це повідомило WAM.
Допомога охоплює 2 500 побутових генераторів. Кожен з них має потужність від 3,5 до 8 кіловатів.
Першу партію доставили 24 грудня до Варшави. Вона містить близько 1200 генераторів. Решту техніки планують передати до січня.
“Ці генератори допоможуть мирним жителям отримати частину необхідної електроенергії, що допоможе полегшити важкі умови життя родин, які постраждали від кризи”, — йдеться у повідомленні.
Підтримка надається у межах гуманітарної допомоги на суму 100 млн доларів.
Також ОАЕ раніше передали 360 тонн продовольства, медичної допомоги та автомобілів швидкої допомоги. Підтримку скерували для українських переселенців у Польщі, Молдові та Болгарії.
- 21 грудня уряд Грузії відправив Україні 25 генераторів потужністю від 150 до 500 кВт загальною вартістю більш як 560 тисяч доларів.
- До України прибули 25 генераторів від уряду Японії, їх планують використовувати під час сильних морозів.