В Об'єднаних Арабських Еміратах вирішили допомогти Україні на тлі російських обстрілів. ОАЕ оголосили про передачу 2 500 генераторів.

Про це Про це повідомило WAM.

Допомога охоплює 2 500 побутових генераторів. Кожен з них має потужність від 3,5 до 8 кіловатів.

Першу партію доставили 24 грудня до Варшави. Вона містить близько 1200 генераторів. Решту техніки планують передати до січня.

“Ці генератори допоможуть мирним жителям отримати частину необхідної електроенергії, що допоможе полегшити важкі умови життя родин, які постраждали від кризи”, — йдеться у повідомленні.

Підтримка надається у межах гуманітарної допомоги на суму 100 млн доларів.

Також ОАЕ раніше передали 360 тонн продовольства, медичної допомоги та автомобілів швидкої допомоги. Підтримку скерували для українських переселенців у Польщі, Молдові та Болгарії.