До України прибули 25 генераторів від уряду Японії, їх планують використовувати під час сильних морозів.

Про це йдеться у повідомленні посольства Японії в Україні.

У повідомленні зазначається, що з 20 по 22 грудня в Україну прибули 25 генераторів, наданих урядом Японії. Їх планують використовувати для забезпечення опаленням та водою під час сильних морозів.

“Японія продовжить співпрацювати з міжнародним співтовариством, включаючи країни G7, щоб надавати допомогу, яка є найбільш необхідною народу України, який стикається з проблемами загальнонаціонального характеру”, – наголосили у відомстві.

З 20 по 22 грудня в Україну прибули 25 генераторів, наданих урядом Японії. Їх планують використовувати для забезпечення опаленням та водою у сильні морози. 🇺🇦🤝🇯🇵 pic.twitter.com/02mD63hGQZ — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) December 24, 2022

Зазначимо, що раніше через масштабні знеструмлення в Україні, які виникли внаслідок російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, японський уряд вирішив передати Києву генератори та ліхтарі на сонячних батареях.

Відповідне рішення уряд Японії ухвалив 22 листопада. Посадовці вирішили продовжити екстрену допомогу Україні, виділивши ще 2,57 млн доларів на підготовку України до зими в умовах критичної ситуації з енергопостачанням.

Крім того, 7 грудня, міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з керівництвом Японського агентства міжнародного співробітництва. Сторони обговорили деталі другого пакета енергетичної допомоги Україні.

Під час зустрічі сторони обговорили потреби українських енергетичних компаній та екстрену підтримку з боку Японії для забезпечення стабільної роботи енергосистеми. В межах першого етапу допомоги Японія надасть Україні 242 генератори, як це було домовлено.

Наразі відбувається процес узгодження специфікацій обладнання для другого пакету допомоги, котрий передбачатиме постачання трансформаторів, вимикачів, роз’єднувачів, кабелів, проводів, ізоляторів та іншого обладнання.