Про це повідомили в пресслужбі суду.
У понеділок, 28 вересня, вирішив відкрити провадження за позовом до Київського міської ради про визнання частково протиправним рішення щодо обов’язкового виконання гімну України в школах столиці.
Неназваний позивач просить скасувати пункти, які стосуються виконання гімну перед уроками кожного навчального дня.
“Зокрема, позивач просить скасувати п.1.2. вказаного рішення, яким рекомендовано виконання Державного Гімну України у закладах загальної середньої освіти усіх типів та форм власності на початку кожного дня за участю учнів та вчителів”, — уточнили в ОАСК.
Підготовче засідання у справі призначено на 6 листопада 2020 року.
- Нагадаємо, 30 липня київська міська рада підтримала проєкт рішення про виконання гімну України в столичних школах.
- 31 липня у Київській міській раді пояснили, що рекомендували столичним школам починати день з Державного Гімну України, але не зобов’язували цього робити.