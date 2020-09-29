Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом з вимогою визнати частково незаконним рішення Київради про обов'язкове виконання гімну України в школах столиці.

Про це повідомили в пресслужбі суду.

У понеділок, 28 вересня, вирішив відкрити провадження за позовом до Київського міської ради про визнання частково протиправним рішення щодо обов’язкового виконання гімну України в школах столиці.

Неназваний позивач просить скасувати пункти, які стосуються виконання гімну перед уроками кожного навчального дня.

“Зокрема, позивач просить скасувати п.1.2. вказаного рішення, яким рекомендовано виконання Державного Гімну України у закладах загальної середньої освіти усіх типів та форм власності на початку кожного дня за участю учнів та вчителів”, — уточнили в ОАСК.

Підготовче засідання у справі призначено на 6 листопада 2020 року.