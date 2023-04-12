Про це йдеться у заяві пресслужби СБУ.
11 квітня в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову.
Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
“Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання”, – наголосив Голова СБУ Василь Малюк.
Як відомо, напередодні у соцмережах поширили відео чергового воєнного злочину російських окупантів щодо українських військовополонених. На відео вони відрізають голову ще живому українському воїну.
- 6 березня в мережу потрапило відео з тортурами росіян щодо українського військовополоненого – вони розстріляли беззбройного чоловіка.
- Слідчі Служби безпеки встановили, що українським військовим, котрого росіяни розстріляли після гасла “Слава Україні!”, був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович.
- Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що робота з пошуку вбивць українського захисника, якого розстріляли після гасла “Слава Україні!”, вже триває.