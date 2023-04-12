У Службі безпеки України повідомили про початок досудового розслідування щодо воєнного злочину росіян, які катували, а згодом обезголовили українського військовополоненого та зняли це на відео.

Про це йдеться у заяві пресслужби СБУ.

11 квітня в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

“Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання”, – наголосив Голова СБУ Василь Малюк.

Як відомо, напередодні у соцмережах поширили відео чергового воєнного злочину російських окупантів щодо українських військовополонених. На відео вони відрізають голову ще живому українському воїну.