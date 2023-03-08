Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що робота з пошуку вбивць українського захисника, якого розстріляли після гасла "Слава Україні!", вже триває.

Про це інформує пресслужба ГУР.

Нагадаємо, що 6 березня в мережу потрапило відео з тортурами росіян щодо українського військовополоненого – вони розстріляли беззбройного чоловіка. Останніми словами українського захисника було гасло “Слава Україні!” Після чого росіяни демонстративно розстріляли його, не припинивши зйомок.

Представник ГУР МО України зазначив, що робота з пошуку вбивць українського захисника вже триває.

“Це комплексна робота (щодо пошуку винних – ред.), яка вже триває. Це завдання і питання честі всього сектору оборони й громадянського суспільства. Я думаю, що винні будуть встановлені”, – наголосив Андрій Юсов.

А також зазначив, що це ті акти геноциду, яких росіяни не соромляться. Це публічна політика режиму і так званої армії РФ. За словами представника воєнної розвідки, російські армійці хочуть підвищити рівень ненависті до українців всередині РФ, а також залякати й нажахати самих українців.

Зауважимо, що за попередніми даними, розстріляним українським військовополоненим є Тимофій Миколайович Шадура — військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади. Захисник вважався зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року.

З бійцем втратили зв’язок після бойових дій в районі міста Бахмут.

Нині тіло військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи може буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.

“Командування 30-ї окремої механізованої бригади і побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста за нашого Героя буде невідворотною”, — наголосили у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ та 30-й окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького теж підтвердили інформацію.

“Розстріл беззбройного полоненого – цинічне й зухвале нехтування Нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни. Так вчиняють нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців”, — зазначили у Генштабі.