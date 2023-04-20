Про це повідомив блогер Денис Соколов у Twitter.
“А ви знали, що хлопчик з упаковки згущенки зараз виглядає так? І дуже серйозно допомагає армії. Знайомтеся – це Саша Бабіч. В Одесі багато хто про це знає: Саша – це брендфейс згущенки”, – написав він.
За його словами, ПрАТ “Первомайський молочно-консервний комбінат”, який виготовляє згущене молоко, будував дід Олександра. Крім того, там працював його батько. Згодом і сина вирішили зобразити на етикетці.
Також Бабіч є відомим одеським істориком. Він є автором власної книги та проводив лекції про Одесу періоду окупації німцями та румунами, розповідав про тогочасне підпілля. Олександр Бабіч – одним із найперших, за словами Дениса, працював з розсекреченими архівами КДБ (Комітету державної безпеки СРСР).
До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр був ще й бізнесменом, адже заснував в Одесі туристичне агенство.
Зараз він займається волонтерством, привозить автівки військовим, знаходить рації та збирає аптечки.
- У ніч на 19 квітня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Зокрема 12 БпЛА було випущено на Одеську область. Є влучання.
- Нічна ворожа атака дронами-камікадзе на Одесу мала на меті знайти та знищити системи ППО. Цього разу війська РФ випустили “Шахеди” з боку Азовського моря.