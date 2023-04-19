Нічна ворожа атака дронами-камікадзе на Одесу мала на меті знайти та знищити системи ППО. Так, війська РФ випустили "Шахеди" з боку Азовського моря.

Про це розповіла у коментарі “Суспільному” керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, окупанти прикривалися особливістю регіону та ландшафту для того, аби бути максимально непомітними. Вона зауважила, що ворог намагається обдурити українську протиповітряну оборону та знайти її.

“Саме тому, ми підозрюємо, була така групова атака кількома заходами, щоб спровокувати роботу ППО”, — йшлося в повідомленні керівниці пресцентру.

Вона зауважила, що третя хвиля пусків спрацювала по інших цілях. Цього разу росіяни уразили об’єкт рекреаційної інфраструктури, що, як сказала Гуменюк, свідчить про небезпеку курортного сезону.

Нагадаємо, що у ніч на 19 квітня російські окупанти атакували Україну дронами камікадзе. Зокрема 12 БПЛА було випущено на Одеську область. Є влучання.