Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, відбувся черговий великий обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 116 українців.

Серед звільнених полонених – оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої України.

За даними голови Офісу президента, серед повернених з полону українців : 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких – із ССО, вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро з ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

Андрій Єрмак зазначив, що також вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців – Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого українського воїна- добровольця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну – Кулика Євгенія Олеговича.

“Працюємо далі. Ми повернемо всіх”, – наголосив голова Офісу президента України.