Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
За його словами, відбувся черговий великий обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 116 українців.
Серед звільнених полонених – оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої України.
За даними голови Офісу президента, серед повернених з полону українців : 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких – із ССО, вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро з ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.
Андрій Єрмак зазначив, що також вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців – Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого українського воїна- добровольця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну – Кулика Євгенія Олеговича.
“Працюємо далі. Ми повернемо всіх”, – наголосив голова Офісу президента України.
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