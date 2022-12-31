Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, відбувся черговий великий обмін, під час якого вдалося звільнити 140 українців.

Серед звільнених полонених – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТрО зі Славутича, зокрема батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також українські військові з Бахмутського напрямку.

За даними голови Офісу президента, серед повернених з полону українців: 82 – бійці ЗСУ, 15 – з ТрО, 22 – із НГУ, 11 – з ВМС та 10 з ДПСУ. Також 132 чоловіків та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів й солдат.

“У Новий рік ми не тільки відбиваємо ракетні атаки ворога, але також повертаємо наших людей. Поки вони стріляють, ми відбиваємось, відповідаємо та повертаємо. Повернемо всіх. Інакше – не буде. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Ласкаво просимо додому, любі”, – підсумував Андрій Єрмак.