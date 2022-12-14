Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
Нещодавно відбувся черговий обмін полоненими. 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках, а також брали участь в обороні міста Бахмут, повернулися додому.
За словами Єрмака, це офіцери, рядові та сержанти. Вдалося також звільнити громадянина США — Мурекезі Суеді. Також повернули тіла чотирьох загиблих.
“Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Вдячний усій команді, але попереду ще чимало роботи”, — додав Єрмак.
- У межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 50 українських військових.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала причетність українських військових до нібито “розстрілу” військових РФ, які начебто хотіли здатися у полон у Макіївці.
- Випускник Харківського університету Повітряних сил та морський піхотинець Денис Харченко, який з початку повномасштабної російсько-української війни боронив Маріуполь, у квітні потрапив у полон.