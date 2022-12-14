Україна повернула з російського полону ще 64 захисників держави, зокрема тих, хто воював на східних напрямках.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Нещодавно відбувся черговий обмін полоненими. 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках, а також брали участь в обороні міста Бахмут, повернулися додому.

За словами Єрмака, це офіцери, рядові та сержанти. Вдалося також звільнити громадянина США — Мурекезі Суеді. Також повернули тіла чотирьох загиблих.

“Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Вдячний усій команді, але попереду ще чимало роботи”, — додав Єрмак.