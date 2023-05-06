Сьогодні, 6 травня, у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі".

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Всі звільнені українські захисники – нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. Загалом 35 рядових і сержантів та 10 офіцерів.

Серед звільнених українських захисників є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на “Азовсталі”.

Також є український військовий, який до широкомасштабного вторгнення РФ був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції.

Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на “Азовсталі” і сьогодні повертається додому.

“Українці – наша найбільша цінність. Продовжуємо виконання завдання президента Володимира Зеленського “звільнити всіх наших людей” разом з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими”, – підсумував Андрій Єрмак.