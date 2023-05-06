Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Всі звільнені українські захисники – нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. Загалом 35 рядових і сержантів та 10 офіцерів.
Серед звільнених українських захисників є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на “Азовсталі”.
Також є український військовий, який до широкомасштабного вторгнення РФ був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції.
Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на “Азовсталі” і сьогодні повертається додому.
“Українці – наша найбільша цінність. Продовжуємо виконання завдання президента Володимира Зеленського “звільнити всіх наших людей” разом з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими”, – підсумував Андрій Єрмак.
- 26 квітня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 42 українських військових та двох цивільних.
- 5 травня Україні вдалося повернути тіла 80 українських військовослужбовців, які загинули захищаючи український народ.
- З 2 травня всі дані про зниклих будуть вносити у Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб, розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.