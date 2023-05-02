З 2 травня всі дані про зниклих будуть вносити у Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб, розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

У реєстрі будуть внесені зібрані та централізовані дані щодо осіб, які зникли безвісти. Зокрема ПІБ зниклої особи, дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій зникла особа, час та обставини зникнення, прикмети зниклої особи.

Окрім цього, у реєстрі міститимуться дані про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, які сприятимуть розшуку особи.

Через місяць після внесення відповідної інформації до реєстру рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтверджуватиме статус зниклого.

На підставі витягу люди зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сімʼї.

“Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб”, – наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.