Сьогодні, 5 травня, Україні вдалося повернути тіла 80 українських військовослужбовців, які загинули захищаючи український народ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Сьогодні за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами вдалося повернути додому тіла 80 загиблих захисників України.

За даними Мінреінтеграції, передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.

Нагадаємо, що 14 квітня, в Україну повернули тіла 82 українських військовослужбовців.

Крім того, 26 квітня, у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 42 українських військових та двох цивільних.

Серед звільнених з полону – 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Вони захищали Маріуполь, “Азовсталь”, Херсонщину, билися з ворогом на сході України.

Також серед звільнених – двоє цивільних осіб. За словами Андрія Єрмака, є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.