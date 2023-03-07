Оборона Бахмута виснажує сили з обох сторін – британська розвідка

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.
У звіті від 7 березня фахівці зауважили, що українська оборона Бахмута продовжує виснажувати сили з обох сторін.
Водночас у британській розвідці додали, що на вихідних українські сили, ймовірно, стабілізували свій периметр оборони після попереднього просування Росії на північ від міста.
Фахівці також нагадали, що близько 2 березня російський удар зруйнував міст через єдину асфальтовану дорогу до Бахмута, яка все ще перебувала під контролем України.
“Багнюка, ймовірно, заважає українським зусиллям поповнювати запаси, оскільки вони все частіше вдаються до ґрунтових доріжок”, – мовиться у звіті.
Також у розвідці Великої Британії прокоментували суперечку між ПВК “Вагнера” та російським міноборони, щодо того, що вагнерівцям не надають необхідних боєзапасів.
Це свідчить про те, що не в змозі підтримувати високий рівень особового складу та боєзапасів, необхідних для подальшого просування окупантів.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що у битві за Бахмут ПВК “Вагнера” може втратити свої найефективніші підрозділи. Саме цього й побоюється очільник вагнерівців Євген Пригожин.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Олександр Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.