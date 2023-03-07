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Оборона Бахмута виснажує сили з обох сторін – британська розвідка

У розвідці Великої Британії вважають, що українська борона Бахмута виснажує як ЗСУ, так і російських окупантів.

Вівторок, 7 березня 2023, 09:28
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Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

У звіті від 7 березня фахівці зауважили, що українська оборона Бахмута продовжує виснажувати сили з обох сторін.

Водночас у британській розвідці додали, що на вихідних українські сили, ймовірно, стабілізували свій периметр оборони після попереднього просування Росії на північ від міста.

Фахівці також нагадали, що близько 2 березня російський удар зруйнував міст через єдину асфальтовану дорогу до Бахмута, яка все ще перебувала під контролем України.

“Багнюка, ймовірно, заважає українським зусиллям поповнювати запаси, оскільки вони все частіше вдаються до ґрунтових доріжок”, – мовиться у звіті.

Також у розвідці Великої Британії прокоментували суперечку між ПВК “Вагнера” та російським міноборони, щодо того, що вагнерівцям не надають необхідних боєзапасів.

Це свідчить про те, що не в змозі підтримувати високий рівень особового складу та боєзапасів, необхідних для подальшого просування окупантів.

Теги: Британська розвідка, Війна в Україні, оборона Бахмута, розвідка Великої Британії, розвідка, російсько-українська війна, Бахмут

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