З початку 12 липня на Донбасі проросійські бойовики 11 раз порушували режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів поранення отримали 5 українських військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ООС.

За даними штабу, окупаційні сили застосовували проти українських підрозділів артилерійські системи 152-го і 122-го калібрів, міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Під ворожі обстріли потрапили позиції Об’єднаних сил поблизу Орехово, Кримського, Хутори Вільного, Авдіївки, Дослідного, Мар’їнки і Кам’янки.

“Підрозділи Об’єднаних сил рішуче вгамували бажання противника вести вогонь по позиціях українських захисників і змусили його повернутися до дотримання режиму тиші. Втрати ворога уточнюються”, – додали в командуванні.

За поточну добу 5 військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Всі поранені були оперативно доставлені в лікувальні установи і їм надана невідкладна допомога медиків.