Про це йдеться у повідомленні пресцентру ООС.
За даними штабу, окупаційні сили застосовували проти українських підрозділів артилерійські системи 152-го і 122-го калібрів, міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Під ворожі обстріли потрапили позиції Об’єднаних сил поблизу Орехово, Кримського, Хутори Вільного, Авдіївки, Дослідного, Мар’їнки і Кам’янки.
“Підрозділи Об’єднаних сил рішуче вгамували бажання противника вести вогонь по позиціях українських захисників і змусили його повернутися до дотримання режиму тиші. Втрати ворога уточнюються”, – додали в командуванні.
За поточну добу 5 військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.
Всі поранені були оперативно доставлені в лікувальні установи і їм надана невідкладна допомога медиків.
- Незаконні збройні формування РФ в суботу, 11 липня, 10 раз порушили режим припинення вогню. Поранені троє українських військовослужбовців.
- 10 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів один український захисник загинув, ще троє – отримали поранення.