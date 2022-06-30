Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його даними, станом на 8 ранку 30 червня відомо, що внаслідок ракетного обстрілу багатоповерхівки загинуло 6 осіб. Ще 6 отримали поранення.
Віталій Кім додав, що загалом вранці 29 червня по Миколаєву окупанти випустили понад 10 ракет.
Окрім багатоповерхівки, ворожі ракети влучили у базу відпочинку та гаражний кооператив.
Також Кім повідомив про ситуацію у Миколаївській області загалом.
Баштанський район:
Окупанти продовжують обстрілювати села, які знаходять на лінії розмежування у Березнегуватській громаді. За попередніми даними, внаслідок вчорашніх обстрілів поранено двох мирних мешканців – чоловіка та дружину.
Вночі та вранці 30 червня окупанти обстріляли Широківську громаду: зруйновано один житловий будинок, ще два – пошкоджено.
Миколаївський район:
У другій половині дня 29 червня окупанти обстріляли Первомайську громаду, пошкодивши житлові будинки.
Також 29 червня під обстрілами опинилась Галицинівська громада. Наслідки ще встановлюються.
У Вознесенському та Первомайському районах доба пройшла відносно спокійно.
- Нагадаємо, вранці, 29 червня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. У місті пролунало декілька вибухів. Зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку.
- Увечері 29 червня співробітники ДСНС повідомили, що з-під завалів будинку у Миколаєві, у який влучила російська ракета, врятували трьох осіб.