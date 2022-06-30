Вранці 29 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Одна з ворожих ракет влучила у багатоповерховий житловий будинок. За оновленою інформацією, унаслідок цього обстрілу загинуло 6 осіб.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, станом на 8 ранку 30 червня відомо, що внаслідок ракетного обстрілу багатоповерхівки загинуло 6 осіб. Ще 6 отримали поранення.

Віталій Кім додав, що загалом вранці 29 червня по Миколаєву окупанти випустили понад 10 ракет.

Окрім багатоповерхівки, ворожі ракети влучили у базу відпочинку та гаражний кооператив.

Також Кім повідомив про ситуацію у Миколаївській області загалом.

Баштанський район:

Окупанти продовжують обстрілювати села, які знаходять на лінії розмежування у Березнегуватській громаді. За попередніми даними, внаслідок вчорашніх обстрілів поранено двох мирних мешканців – чоловіка та дружину.

Вночі та вранці 30 червня окупанти обстріляли Широківську громаду: зруйновано один житловий будинок, ще два – пошкоджено.

Миколаївський район:

У другій половині дня 29 червня окупанти обстріляли Первомайську громаду, пошкодивши житлові будинки.

Також 29 червня під обстрілами опинилась Галицинівська громада. Наслідки ще встановлюються.

У Вознесенському та Первомайському районах доба пройшла відносно спокійно.