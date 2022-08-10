Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, ворог скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів: “Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках”, — написав Резніченко.
Також під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. Зазначається, що у Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Наразі 10 з них перебувають у лікарні, 7 у важкому стані. У місті зруйновано понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень.
Водночас росіяни вивели з ладу лінію електропередач. Зараз кілька тисяч марганчан знаходяться без світла. На місці вже працюють аварійні бригади електриків.
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: 11 людей загинуло // 6 фото
Голова ОВА наголосив, що у Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом.
Резніченко розповів, що постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінили як середньої тяжкості, а чоловік лікується удома. Загалом у селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. До тисячі людей залишилися без газу.
- Нагадаємо, що ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямках Ветеринарне – Уди, Новолуганське – Спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар, Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка.
- Також повідомлялось, що Збройні сили України ЗСУ знищили ворожий склад у Генічеському районі на Херсонщині.
- Окрім цього, російські військові почали вивозити родини, які перебували у Херсоні. Вони покидають місто після чергових ударів ЗСУ по Антонівському мосту.