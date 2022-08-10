В ніч на 10 серпня російські військові обстріляли з "Градів" Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок чого загигуло 11 людей, та ще 13 поранено.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, ворог скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів: “Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках”, — написав Резніченко.

Також під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. Зазначається, що у Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Наразі 10 з них перебувають у лікарні, 7 у важкому стані. У місті зруйновано понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень.

Водночас росіяни вивели з ладу лінію електропередач. Зараз кілька тисяч марганчан знаходяться без світла. На місці вже працюють аварійні бригади електриків.











Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: 11 людей загинуло // 6 фото

Голова ОВА наголосив, що у Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом.

Резніченко розповів, що постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінили як середньої тяжкості, а чоловік лікується удома. Загалом у селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. До тисячі людей залишилися без газу.