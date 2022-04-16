Про це йдеться на сторінці Центру протидії дезінформації у Facebook.
Зокрема, у ворожому міністерстві оборони заявили, що нібито “відбили спробу націоналістів завдати удару по Каховській ГЕС”. За версією противника, ЗСУ буцімто хотіли обстріляти Каховську ГЕС ракетами “Точка-У”.
Проте, зауважили у ЦПД, українські воїни не руйнують інфраструктуру, тому повідомлення з Росії – фейк.
Окрім цього у російському оборонному відомстві заявили, що ЗСУ нібито готуються обстріляти скупчення біженців на залізничному вокзалі у Лозовій (Харківська область). У країні-агресорці наголосили, що українські захисники “залучать сценарій Краматорська” та здійснять обстріл ракетами “Точка-У”.
Та, наголосили у ЦПД, українські воїни не стріляють у мирне населення, а тому ця інформація – також фейк.
Також міноборони РФ заявило, що ЗСУ спробують “зімітувати удар” з окупованих Росією українських територій та завдадуть ракетного удару “Точкою-У” по населеному пункту Старомихайлівка (Донецька область).
У ЦПД попередили, що це повідомлення з Росії – також фейк.
- Нагадаємо, російські загарбники завдали удару “Точкою У” по залізничному вокзалу Краматорська (Донецька область). У момент обстрілу на вокзалі знаходились тисячі людей, які намагаються евакуюватись із зони активних бойових дій.
- Відомо, що Росія повернула на озброєння тактичні балістичні ракети “Точка-У”, від яких офіційно відмовилась у 2019 році. Відповідні докази можна відшукати на фото та відео у соціальних мережах. Зараз російська пропаганда стверджує, що ці комплекси використовує лише ЗСУ.