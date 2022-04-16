Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, які були озвучені міноборони РФ щодо Збройних сил України протягом 15 квітня.

Про це йдеться на сторінці Центру протидії дезінформації у Facebook.

Зокрема, у ворожому міністерстві оборони заявили, що нібито “відбили спробу націоналістів завдати удару по Каховській ГЕС”. За версією противника, ЗСУ буцімто хотіли обстріляти Каховську ГЕС ракетами “Точка-У”.

Проте, зауважили у ЦПД, українські воїни не руйнують інфраструктуру, тому повідомлення з Росії – фейк.

Окрім цього у російському оборонному відомстві заявили, що ЗСУ нібито готуються обстріляти скупчення біженців на залізничному вокзалі у Лозовій (Харківська область). У країні-агресорці наголосили, що українські захисники “залучать сценарій Краматорська” та здійснять обстріл ракетами “Точка-У”.

Та, наголосили у ЦПД, українські воїни не стріляють у мирне населення, а тому ця інформація – також фейк.

Також міноборони РФ заявило, що ЗСУ спробують “зімітувати удар” з окупованих Росією українських територій та завдадуть ракетного удару “Точкою-У” по населеному пункту Старомихайлівка (Донецька область).

У ЦПД попередили, що це повідомлення з Росії – також фейк.