Внаслідок ворожої атаки на Миколаїв ввечері 16 травня пошкоджено автосалон, торговельний центр, промислову інфраструктуру та приватні будинки. Згідно з попередніми даними постраждала одна людина.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області у Facebook та “Суспільне” у Telegram.

Вчора, 16 травня, о 23:08 Миколаїв зазнав російського ракетного удару. Внаслідок цього сталось часткове руйнування торговельного центру та автосалону. Втім, на місцях рятувальниками були оперативно ліквідовані пожежі.

Також вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та магазини. Окрім цього, зафіксовано влучання по об’єкту промислової інфраструктури. Станом на ранок 17 травня відомо про одну постраждалу людину.

У ДСНС зауважили, що до ліквідації наслідків обстрілів у місті залучили 13 одиниць спецтехніки та 64 рятувальники.

Відповідні світлини руйнувань у Миколаєві опублікувало “Суспільне”.

Згодом міський голова Олександр Сєнкевич уточнив, що щонайменше шість багатоповерхівок постраждали під час нічних обстрілів.

Станом на 08:30 фахівці адміністрації району обстежують приватний сектор. Також пошкоджені магазини та зупинка громадського транспорту.