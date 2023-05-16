Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
За його словами, вночі, з 15 на 16 травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу “Калібр”, випущених окупантами з акваторії Чорного моря”.
Кім додав, що 15 травня, о 17:05 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади: “Постраждалих та руйнувань немає”, — йдеться в повідомленні.
За його інформацією, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
- Протягом 15 травня російські війська вбили четверо мирних жителів в Авдіївці на Донеччині. Крім того, ще чотири людини — поранені.
- В Україні триває 447-ма доба повномасштабного вторгнення РФ. Протягом цього часу українські захисники ліквідували майже 200 тисяч російських окупантів, з яких понад 500 – лише за минулу добу.
- Протягом 15 травня воїни ЗСУ відбили 49 російських атак на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.