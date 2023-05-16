У ніч на 16 травня над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони знищили чотири ворожі крилаті ракети, що випустили росіяни з акваторії Чорного моря.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

За його словами, вночі, з 15 на 16 травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу “Калібр”, випущених окупантами з акваторії Чорного моря”.

Кім додав, що 15 травня, о 17:05 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади: “Постраждалих та руйнувань немає”, — йдеться в повідомленні.

За його інформацією, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.