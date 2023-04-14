Сьогодні, 14 квітня, російські військові завдали ударів по житлових будинках у Слов'янську. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблий та постраждалі.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook.

За його словами, одна людина загинула, щонайменше п’ятеро зазнали поранень під час удару російських окупаційних військ по Слов’янську.

Ворог завдав одразу кілька ударів по житлових кварталах міста. У такий спосіб росіяни зруйнували багатоповерхівки та пошкодили школу.

Кириленко додав, що під завалами одного з будинків є люди, зокрема дитина. Наразі триває рятувальна операція.

Одночасно зі Слов’янськом росіяни вдарили по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв.

Голова ОВА нагадав, що залишатися на Донеччині небезпечно: “Евакуюйтеся!”, – написав Кириленко.