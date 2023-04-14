Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook.

Фото: Донецька ОВА / Павло Кириленко

За його словами, одна людина загинула, щонайменше п’ятеро зазнали поранень під час удару російських окупаційних військ по Слов’янську. 

Ворог завдав одразу кілька ударів по житлових кварталах міста. У такий спосіб росіяни зруйнували багатоповерхівки та пошкодили школу.

Кириленко додав, що під завалами одного з будинків є люди, зокрема дитина. Наразі триває рятувальна операція. 

Одночасно зі Слов’янськом росіяни вдарили по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв.

Голова ОВА нагадав, що залишатися на Донеччині небезпечно: “Евакуюйтеся!”, – написав Кириленко.