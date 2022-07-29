Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ з посиланням на дані української розвідки.
Так звані “обстріли” відбулись на території промзони, у спеціально збудованому для утримання полонених із “Азовсталі” приміщенні.
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, теракт здійснили найманці зі складу ПВК “Вагнера” за особистою командою номінального власника військової компанії — Євгена Пригожина.
Головна мета теракту — приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. 1 серпня на “об’єкт” мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат та умов утримання полонених.
- Нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілу Оленівської колонії.
- Раніше бойовики так званої “Донецької народної республіки” заявили про обстріл в’язниці у тимчасово окупованій Оленівці. Мовиться про в’язницю, де утримували українських військовополонених, зокрема й бійців полку “Азов”.