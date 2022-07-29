Розвідники вважають, що спричинення вибухів в Оленівській колонії бойовики не узгодили з керівництвом міністерства оборони Росії.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ з посиланням на дані української розвідки.

Так звані “обстріли” відбулись на території промзони, у спеціально збудованому для утримання полонених із “Азовсталі” приміщенні.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, теракт здійснили найманці зі складу ПВК “Вагнера” за особистою командою номінального власника військової компанії — Євгена Пригожина.

Головна мета теракту — приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. 1 серпня на “об’єкт” мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат та умов утримання полонених.