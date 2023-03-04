Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю відомо про 11 загиблих, серед яких — 8-місячна дівчинка.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Зазначається, що з-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих, з них 8-місячну дитину. Вона загинула разом зі своєю родиною.

Рятувальникам вдалося звільнити 11 осіб. Крім того, під час розбору завалів співробітники ДСНС витягнули чотирьох котів та собаку. Наразі продовжується пошук постраждалих та демонтаж зруйнованих конструкцій будинку.

Комунальні служби вивезли понад 404 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

Згодом у ДСНС повідомили, що о 16:30 під час розбору завалів вилучили тіло загиблої жінки.