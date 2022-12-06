Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, росіяни з артилерії відкривали вогонь по Чугуївському, Харківському та Куп’янському районах області.
“На жаль, внаслідок обстрілів росіян у с. Обухівка, що в Куп’янському районі, загинув чоловік”, – повідомив очільник області.
Він додав, що також внаслідок обстрілів пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, складські приміщення.
Синєгубов нагадав, що триває евакуація з Куп’янського району Харківщини.
“Місцева влада спільно з волонтерами евакуювали вже 217 людей, ще 68 заявок в роботі”, – наголосив він.
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