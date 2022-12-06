Російські окупанти обстріляли три райони Харківської області. Є один загиблий.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, росіяни з артилерії відкривали вогонь по Чугуївському, Харківському та Куп’янському районах області.

“На жаль, внаслідок обстрілів росіян у с. Обухівка, що в Куп’янському районі, загинув чоловік”, – повідомив очільник області.

Він додав, що також внаслідок обстрілів пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, складські приміщення.

Синєгубов нагадав, що триває евакуація з Куп’янського району Харківщини.

“Місцева влада спільно з волонтерами евакуювали вже 217 людей, ще 68 заявок в роботі”, – наголосив він.