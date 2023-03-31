30 березня російські окупанти обстрілювали Харків та область. Не обійшлось без руйнувань та постраждалих..

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пізно ввечері 30 березня російські окупаційні війська обстріляли Харків. Окупанти поцілили по Новобаварському району міста. Загалом по Харкову окупанти вдарили 9 ракетами, попередньо – ЗРК С-300.

Як наслідок – у місті пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі. Поранень зазнали троє осіб. Госпіталізації не потребували.

Також у ніч на 31 березня окупанти здійснили атаку БПЛА “Шахед” на об’єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення зазнали та були госпіталізовані двоє цивільних чоловіки 44 та 66 років.

Окрім цього, протягом минулої доби росіяни обстрілювали прикордонні населені пункти Харківської області в Куп’янському, Чугуївському та Вовчанському районах.

Зокрема, вогонь вівся по Козачій Лопані, Куп’янську, Дворічній, Стрілечі та інших містах і селах. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.