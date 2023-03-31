Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Пізно ввечері 30 березня російські окупаційні війська обстріляли Харків. Окупанти поцілили по Новобаварському району міста. Загалом по Харкову окупанти вдарили 9 ракетами, попередньо – ЗРК С-300.
Як наслідок – у місті пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі. Поранень зазнали троє осіб. Госпіталізації не потребували.
Також у ніч на 31 березня окупанти здійснили атаку БПЛА “Шахед” на об’єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення зазнали та були госпіталізовані двоє цивільних чоловіки 44 та 66 років.
Окрім цього, протягом минулої доби росіяни обстрілювали прикордонні населені пункти Харківської області в Куп’янському, Чугуївському та Вовчанському районах.
Зокрема, вогонь вівся по Козачій Лопані, Куп’янську, Дворічній, Стрілечі та інших містах і селах. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
- У ніч на 31 березня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Загалом було випущено 10 БПЛА, з яких 9 вдалось знищити.