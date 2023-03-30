Обстріл Харкова: зафіксовано щонайменше шість «прильотів», попередньо С-300

Про атаку на місто повідомив мер Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.

Мер міста зазначив, що на даний час зафіксовано шість прильотів по Харкову. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Синєгубов підтвердив, що зафіксовано щонайменше шість “прильотів”, попередньо С-300. Обстрілюють з боку Бєлгорода. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Та закликав не покидати укриттів до відбою тривоги.

Згодом глава ОВА зазначив, що за попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів у одному з районів міста пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто.

Наразі без постраждалих. Дані уточнюються.

Раніше у Генштабі зазначили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.