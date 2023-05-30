Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Минулої доби ворог російські окупанти, застосовуючи ракетне озброєння, артилерію, міномети та авіацію масовано обстріляли населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів області.

За уточненими даними, внаслідок ракетного удару по смт Ківшарівка Куп’янського району, поранення зазнали 9 цивільних людей. В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід.

У селі Глушківка Куп’янського району обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків, господарчі споруди та лінію електропередач. Поранення зазнала жінка 60 років.

Внаслідок артилерійського обстрілу села Глибоке Куп’янського району поранення зазнала 66-річна жінка.

У селі Богуславка Ізюмського району пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено елеватор та зерносховище та інші об’єкти цивільної промисловості. Зруйновані житлові будинки, сталися пожежі. Поранено жінку 36 років.