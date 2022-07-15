Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його інформацією, вранці росіяни завдали ракетного удару по двох найбільших університетах міста.

“Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що Росія є тим, ким вона є насправді – терористом”, – написав Кім.

Він також оприлюднив відео з сьогоднішніх ракетних обстрілів Миколаєва.

На кадрах видно, що в одну будівлю влучило щонайменше три ракети. Від місць влучання ракет йде густий чорний дим.

Зауважимо, що про понад 10 ракетних ударів по Миколаєву раніше повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.