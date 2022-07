Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його інформацією, вранці росіяни завдали ракетного удару по двох найбільших університетах міста.

“Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що Росія є тим, ким вона є насправді – терористом”, – написав Кім.

Він також оприлюднив відео з сьогоднішніх ракетних обстрілів Миколаєва.

На кадрах видно, що в одну будівлю влучило щонайменше три ракети. Від місць влучання ракет йде густий чорний дим.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89

— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022