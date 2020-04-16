Уряди по всьому світу використовують мобільні застосунки для стеження за користувачами в умовах епідемії COVID-19. Це пояснюється необхідністю контролювати контакти інфікованих людей, щоб зменшити поширення коронавірусу. Однак, це викликає й занепокоєння з приводу дотримання конфіденційності.

Про це сказано в статті, опублікованій на сайті американської медіакомпанії CNBC.

Відзначається, що відстеження контактів за допомогою технологій впроваджується, щоб слідкувати за контактами людей, що заразилися коронавірусом. Такі застосунки можуть допомогти приймати раціональні рішення щодо введення карантину і зменшення поширення епідемії.

Директор Центру з контролю і профілактики захворювань Роберт Редфілд заявив, що США повинні ввести “дуже агресивне” відстеження контактів в поєднанні з тестуванням для боротьби з пандемією.

У статті також йдеться про те, що реєстрація необхідних даний через мобільний телефон є ефективною стратегією, однак це викликає побоювання щодо дотримання прав на приватність.

Зокрема, деякі застосунки використовують Bluetooth для повідомлення людей, якщо вони знаходяться поруч з кимось, хто заражений коронавірусом, в той час як інші використовують дані про місцеперебування по GPS, які важче анонімізувати.

У США йде активна розробка таких програм і існує кілька ініціатив в різних штатах. Зокрема, група дослідників з Массачусетського технологічного інституту використовує анонімні дані GPS і Bluetooth для реєстрації взаємодій між людьми й розсилає оповіщення, якщо вони вступають в контакт з кимось інфікованим. Ще два додатки розроблені Стенфордським університетом Covid Watch і CoEpi, які підтримуються в різних регіонах США.

В Європі також існує кілька проєктів, спрямованих на розробку платформ відстеження контактів для обмеження поширення інфекції. Відзначається, що такі технології також можуть бути життєво важливі для того, щоб допомогти повернутися до нормального життя і зіграти важливу роль в розробці стратегії щодо поступового зняття обмежень.

Національна служба охорони здоров’я Великобританії створила застосунок для відстеження контактів, який використовує Bluetooth для збору анонімної інформації про близькість розташування, щоб попередити будь-кого, якщо він знаходився поруч із зараженою людиною і йому необхідно самостійно ізолюватися. Водночас, в Оксфордському університеті рекомендують, щоб будь-який застосунок для відстеження контактів був доповненням до інших заходів, таким як соціальне дистанціювання і тестування.

В Азії, звідки поширилася епідемія, діють найактивніші схеми цифрового відстеження контактів. Минулого місяця Сінгапур випустив програму, яка взаємодіє сигналами Bluetooth на коротких відстанях між телефонами. Також додатки активно використовуються в Південній Кореї, Китаї та Гонконгу.

Напомним, Страны Ближнего Востока, которые входят в Совет сотрудничества государств Персидского залива – Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты – используют инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для борьбы с пандемией COVID-19.