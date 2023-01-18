Про це повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

“Черговий день в екстрених відключеннях у Києві. Але ми вже максимально наблизилися до стабілізаційних графіків. Орієнтуємося, що завтра місто включається у нього”, – зазначив Сергій Коваленко.

А також додав, що дефіцит все ще залишається значним. За його словами, сьогодні обсяги споживання становили 952 МВт вдень. На завтра НЕК “Укренерго” дає обмеження у 938 МВт вдень, що означає, що відключення будуть зачіпати й світло-сірі зони графіку.

Також гендиректор Yasno пояснив ситуацію щодо скарг про те, що попри заклики економити електроенергію деякі торговельні центри й магазини продовжують світитися і працювати.

За його словами, найбільш імовірно, що ТЦ чи магазин мають альтернативні джерела енергії. Тут подбали про забезпечення світлом завчасно, оскільки розуміють, що це і робочі місця, і комфорт для клієнтів, і змога для них же підзарядитися, погрітися.

“Я особисто знаю кілька таких торговельних центрів і вважаю, що їхнє бажання мати світло і ділитися ним – важливе і схвальне. Як на мене – це дуже правильно. Навіть з тої позиції, що економіка має працювати. І дякую за те, що дбаєте про українців”, – зазначив гендиректор Yasno.