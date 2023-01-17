Сьогодні, 17 січня, Київ мав обмеження в 952 МВт, проте цих лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень до стабілізаційних, тому графіки зараз не діють.

Про це повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

За його словами, попри те, що українці намагаються економити електроенергію та температура повітря піднялася й стало тепліше, обсяги споживання наразі не падають.

“На завтра прогнозовані обмеження такі ж, як і сьогодні. Сказати, чи втримаємося ми у графіках завтра, поки важко”, – написав Сергій Коваленко.

Також він пояснив чому обсяги споживання електроенергії все ще не зменшуються. За його словами, ймовірно, справа у відкладеному споживанні, коли після відновлення постачання ми починаємо “надолужувати”. Заряджаємо те, що розрядилося, робимо щось, що не встигли, поки світла не було. Сергій Коваленко зазначив, що це нормально і щойно ліміти від “Укренерго” стануть більші й ми зможемо повернутися до графіків, то і відкладений попит почне спадати.

Крім цього, гендиректор Yasno пояснив роль кожної ланки в енергетичній системі. Він розділив енергомережу на блоки. Відтак, перший блок – генерація. АЕС як основний виробник, ТЕС і ТЕЦ – як балансувальники, гідроелектростанції, якими теж намагаються балансувати, вітрові, сонячні станції – джерела, що постійно дають певні обсяги електроенергії.

За його словами, зараз є нестача генерації і на АЕС, і на теплових станціях. Після останньої атаки пошкоджено 9 блоків ТЕС.

Другий блок – це магістральні мережі, які адмініструє НЕК “Укренерго”. Ці мережі мають пошкодження. Третій блок – оператори систем розподілу в регіонах. Вони регулюють наше споживання, виконуючи ліміти, які встановлює “Укренерго”. Пошкоджена і їх мережева інфраструктура.

Четвертий блок – постачальники, серед яких і YASNO, які закуповують електроенергію на ринку і передають її своїм клієнтам, створюють сервіси для швидкої взаємодії.

“YASNO – це як супермаркет: скільки привезли, стільки й продаємо. Ми намагаємося тримати вас у курсі всього, що відбувається в системі, працюємо над тим, щоб вам все було зручно і зрозуміло. Та гарантувати постачання продукції, якої недостатньо у країні взагалі, та ще й розбитими дорогами – не може ні постачальник, ні логіст, ні виробник”, – підсумував Сергій Коваленко.