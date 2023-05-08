8 квітня міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що стабілізація китайсько-американських відносин є вкрай необхідною після того, як серія "помилкових слів і вчинків" вкотре заморозила відносини.

Про це інформує Reuters.

Під час зустрічі в Пекіні з послом США Ніколасом Бернсом, Цинь акцентував, що Вашингтон має скоригувати своє ставлення до тайванського питання та припинити руйнування принципу “одного Китаю”.

Відповідаючи на запитання про зауваження, речник Держдепартаменту США Ведант Пател зауважив, що Бернс “передав приватно”, що не було змін у підході США, зокрема, щодо політиці “одного Китаю”, відповідно до якої Вашингтон офіційно визнає дипломатичним шляхом Пекін, а не Тайбей.

Бернс говорив про сфери, де країни можуть співпрацювати, включаючи зміну клімату, глобальну охорону здоров’я та продовольчу безпеку.

“Ми хочемо і маємо намір тримати канали зв’язку відкритими”, – пояснив Пател, додавши, що Вашингтон “продовжуватиме підтримувати наших друзів і союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні для просування спільного процвітання, безпеки та цінностей”.

Відносини між двома найбільшими економіками світу впали до мінімуму у 2022 році, коли колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала демократично керований Тайвань, який вважає острів своєю територією.

У відповідь Пекін перервав кілька офіційних каналів зв’язку зі Сполученими Штатами. Напруженість спала в листопаді, коли лідери Джо Байден та Сі Цзіньпін зустрілися на саміті G20 в Індонезії та пообіцяли частіше вдаватися до діалогу.

Зауважимо, Брюссель запропонував запровадити санкції проти китайських компаній за підтримку російської військової машини – уперше з початку повномасштабної війни проти України, що, ймовірно, посилить напруженість у відносинах з Пекіном.

Раніше повідомлялося, що деякі з ключових союзників України, зокрема Сполучені Штати Америки, розглядають можливість майже повної заборони експорту до Росії.

Окрім цього, в Євросоюзі розглядають питання заборони транзиту багатьох товарів через РФ. Ідею пояснюють прагненням посилити дотримання вже запроваджених санкцій.