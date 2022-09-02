Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок потрапила під критику німецьких політиків після того, як заявила про повну підтримку України - незалежно від настроїв німецьких громадян.

Про це повідомляє Суспільне.

Напередодні, під час міжнародної конференції “Форум 2000” у Празі Бербок заявила про повну підтримку України.

“Можу пообіцяти народу України: ми підтримуємо вас і будемо підтримувати стільки, скільки потрібно, що б не думали мої німецькі виборці”, — сказала вона.

Однак ця заява стала приводом для критики міністерки. Зокрема лідерка крайньої правої “Альтернативи для Німеччини” Аліс Вайдель у своєму Twitter-акаунті написала, що Анналена Бербок повинна піти у відставку.

За її словами. той, хто “ігнорує інтереси німецьких виборців, не повинен обіймати посаду в уряді”.

Розкритикував голову німецького МЗС й очільник Християнсько-демократичного союзу Німеччини Норберт Рьоттген. Він не закликав до відставки Бербок, однак наголосив, що її слова – це “бутафорський егоїзм”, оскільки більшість німців і так підтримують і підтримуватимуть Україну.

“Демократичні політики повинні намагатися переконати інших хорошими аргументами, а не дурницями”, — написав він.

Водночас Петер Птассек – представник відділу стратегічних комунікацій МЗС ФРН – заявив, що відео з Бербок, яке розповсюджують – змонтоване. Він додав, що воно є дезінформативним і наголосив, що його поширюють та навмисне підсилюють проросійські акаунти.