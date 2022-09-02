Про це повідомляє Суспільне.
Напередодні, під час міжнародної конференції “Форум 2000” у Празі Бербок заявила про повну підтримку України.
“Можу пообіцяти народу України: ми підтримуємо вас і будемо підтримувати стільки, скільки потрібно, що б не думали мої німецькі виборці”, — сказала вона.
Однак ця заява стала приводом для критики міністерки. Зокрема лідерка крайньої правої “Альтернативи для Німеччини” Аліс Вайдель у своєму Twitter-акаунті написала, що Анналена Бербок повинна піти у відставку.
За її словами. той, хто “ігнорує інтереси німецьких виборців, не повинен обіймати посаду в уряді”.
Розкритикував голову німецького МЗС й очільник Християнсько-демократичного союзу Німеччини Норберт Рьоттген. Він не закликав до відставки Бербок, однак наголосив, що її слова – це “бутафорський егоїзм”, оскільки більшість німців і так підтримують і підтримуватимуть Україну.
“Демократичні політики повинні намагатися переконати інших хорошими аргументами, а не дурницями”, — написав він.
Водночас Петер Птассек – представник відділу стратегічних комунікацій МЗС ФРН – заявив, що відео з Бербок, яке розповсюджують – змонтоване. Він додав, що воно є дезінформативним і наголосив, що його поширюють та навмисне підсилюють проросійські акаунти.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що Берлін підтримуватиме Київ “стільки, скільки буде потрібно”. Закликаючи до розширення Європейського Союзу рахунком України, Молдови та Грузії, канцлер ФРН виступив за розробку спільної оборонної політики Європейського Союзу після закінчення війни в Україні.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що “божевільний план” президента РФ щодо захоплення України “поки що не спрацював”. Однак він продовжує знищувати Україну.