Про це повідомляє Reuters.
Аналізуючи наслідки вторгнення РФ в Україну, Шольц закликав 27 членів ЄС “згуртувати лави, вирішити старі конфлікти та знайти нові рішення”, виклавши своє бачення майбутнього Європи у промові в Карловому університеті в Празі.
“Наша Європа об’єднана миром і свободою і відкрита для всіх європейських націй, які поділяють наші цінності”, – наголосив він.
За його словами, минулими місяцями Німеччина зазнала “фундаментальних змін” щодо військової підтримки України та зауважив, що Берлін “здійснюватиме цю підтримку надійно і, перш за все, стільки, скільки буде потрібно”.
У лютому Шольц оголосив про зміну парадигми у зовнішній та оборонній політиці Німеччини, пообіцявши збільшити військові витрати, але його молодші партнери по коаліції почали обурюватися тим, що Берлін надто повільно відправляв Україні важке озброєння.
Шольц використав свою празьку промову під назвою “Європа – наше майбутнє”, щоб пообіцяти, що Німеччина надасть Україні найсучасніше озброєння, таке як протиповітряна оборона, радіолокаційні системи та розвідувальні безпілотники, протягом найближчих тижнів і місяців.
Щобільше, Німеччина також може взяти на себе відповідальність за нарощування артилерії та потужностей протиповітряної оборони України.
Говорячи про розширення ЄС, він зазначив, що поступовий перехід до голосування більшістю є кроком до розширення блоку, додавши, що “ми повинні набагато сильніше використовувати вплив нашої об’єднаної Європи”.
Шольц зауважив прихильність Німеччини розширенню ЄС і пояснив, що країни Західних Балкан, Україна, Молдова і, зрештою, також Грузія повинні приєднатися до блоку.
Визнаючи, що розширення ЄС призведе до більших відмінностей між державами-членами, він запропонував реформувати практику голосування.
“Там, де сьогодні потрібна одностайність, ризик того, що окрема країна скористається своїм правом вето і завадить усім іншим просуватися вперед, зростає з кожною додатковою державою-членом”, – додав Шольц.
Що важливо, канцлер Німеччини виступив за розробку спільної оборонної політики Європейського Союзу після закінчення війни в Україні, передає “Суспільне”.
За його словами, можна було б розробити спільні системи озброєнь, на яких могли б навчатися всі солдати країн-членів, і які можна було б краще підтримувати.
Він зазначив, що у найближчі роки Німеччина інвестуватиме значні кошти у свою протиповітряну оборону і її можливості також можна буде використовувати у межах НАТО.
Канцлер ФРН, зокрема, висловився за спільно створену систему протиповітряної оборони для безпеки всієї Європи.
За словами Шольца, така спільна європейська система протиповітряної оборони була б не тільки дешевшою та ефективнішою, ніж якби кожна країна створювала власну дорогу та дуже складну систему ППО.
“Це також було б перевагою для безпеки Європи та чудовим прикладом того, що ми маємо на увазі, коли говоримо про зміцнення європейської опори НАТО”, — наголосив Шольц.
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