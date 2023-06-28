На тлі нещодавнього розслідування, де журналісти знайшли в Іспанії маєток та офіс, власниками яких є матір та дружина начальника Одеського обласного ТЦК та СП, військкома Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Джерело: речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк в етері “24 каналу”.

“Рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, прийняте 23 червня, реалізували: полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області. Зараз відбувається процедура передачі посади та подальшої планової реалізації офіцера, яка займає певний час”, – повідомила Наталія Гуменюк.

А також зазначила, що оперативне командування надає усю необхідну інформацію, запитану офіційно, та не втручається у роботу правоохоронних органів. Слідчі працюють та формують доказову базу.

Нагадаємо, що журналісти “Української правди” знайшли в Іспанії маєток та офіс, власниками яких є матір та дружина начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.

Як з’ясували журналісти, наприкінці 2022 року родина Борисова придбала в Іспанії маєток вартістю понад 3 млн євро. Його зареєстрували на матір Борисова.

Окрім цього, дружина військкома, за даними з мережі, стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини військкома з’явився автомобіль Мерседес Гелендваген.

“Загальна вартість усього цього майна, придбаного під час повномасштабної війни – близько 4,5 млн євро”, – зауважили журналісти.

Згодом Борисова відсторонили від займаної посади, а Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом незаконного збагачення.

“За інформацією джерел УП в ДБР, військовий комісар повідомив правоохоронцям, що маєток орендує компанія, в якій працює дружина”, – мовиться у розслідуванні.

Однак, як наголосили журналісти, витяги з іспанського реєстру свідчать, що маєток та офісні приміщення досі записано на родину Борисова.

Під час розслідування журналісти біля іспанського маєтку Борисова помітили молодого чоловіка. Джерела видання повідомили, що ним є Ніколаєв Ігор Михайлович – рідний брат водія одеського військкомісара Борисова – Ніколаєва Михайла.

“Брат цього хлопця не просто водій, а співробітник Одеського обласного ТЦК та СП”, – додав автор розслідування Михайло Ткач.

Джерела журналістів у Держприкордонслужбі розповіли, що Ігор Ніколаєв отримав закордонний паспорт у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення. Та вже двічі залишав країну – на 4 та 5 місяців.

Виїхати за межі України під час повномасштабної війни він зміг, оскільки є інвалідом III групи.

Борисов у коментарі журналістам заявив, що не володіє інформацією щодо придбання маєтків його родиною.