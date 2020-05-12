Через спалах коронавірусу і карантин Одеський міжнародний кінофестиваль цього року відбудеться не влітку, а восени і вперше в онлайн-форматі.

Відповідне повідомлення оприлюднено на офіційному сайті заходу.

Фестиваль перенесено на 25 вересня – 3 жовтня 2020 року.

“Через пандемію коронавірусу COVID-19 та пов’язані з нею карантинні обмеження у всьому світі Одеський міжнародний кінофестиваль цього року вперше відбудеться в онлайн-форматі. Крім того, змінено дати проведення 11-го ОМКФ: фестиваль проходитиме не традиційно в липні, а восени – з 25 вересня по 3 жовтня”, – зазначається в повідомленні.

Організатори запевнили, що навіть в онлайн-форматі в програмі Одеського кінофестивалю традиційно будуть проходити всі програмні та позапрограмні покази, а також майстер-класи та прес-конференції. Крім того, в онлайн-форматі відбудеться індустріальна частина кінофестивалю Film Industry Office.

Крім онлайн-частини, в рамках фестивалю планується проведення в Одесі традиційного open-air кіноперформансу на Потьомкінських сходах.

Інформація про придбання абонементів на онлайн-захід буде повідомлена додатково. Власники вже придбаних абонементів отримають всю необхідну інформацію найближчим часом.