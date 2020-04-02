Один з фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» Ферат Сайфуллаєв вийшов з російської в'язниці після п'яти років ув'язнення.

Про це повідомляє “Кримська солідарність” у Facebook.

Зазначається, що 1 квітня в аеропорту Сімферополя зустріли політв’язня Ферата Сайфуллаєва.

“1 квітня 2020 року, повернувся до Криму після п’яти років позбавлення волі в російській в’язниці Ферат Сайфуллаєв”, – йдеться в повідомленні.

Зустрічали політв’язня адвокати, активісти та двоюрідні брат і сестра.