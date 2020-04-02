Про це повідомляє “Кримська солідарність” у Facebook.
Зазначається, що 1 квітня в аеропорту Сімферополя зустріли політв’язня Ферата Сайфуллаєва.
“1 квітня 2020 року, повернувся до Криму після п’яти років позбавлення волі в російській в’язниці Ферат Сайфуллаєв”, – йдеться в повідомленні.
Зустрічали політв’язня адвокати, активісти та двоюрідні брат і сестра.
- Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про порушення прав українських політв’язнів в Росії.
- 24 грудня російський суд в Москві на 6 місяців зменшив тюремні терміни фігурантам справи “Хізб ут-Тахрір”