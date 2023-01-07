Протягом останніх кількох тижнів одним із місць найбільш запеклих бойових дій лишається район навколо тимчасово окупованого міста Кремінна Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, протягом останніх трьох тижнів бойові дії навколо Кремінної зосереджувалися на густо вкритій лісом місцевості на захід від міста.

У Міноборони Великої Британії пояснили, що оскільки хвойний ліс забезпечує певне прикриття від повітряної розвідки навіть взимку, обидві сторони, ймовірно, намагаються точно скорегувати артилерійський вогонь.

У розвідці додали, як це характерно для бою в лісі, бойові дії здебільшого зводяться до боїв піхоти в пішому порядку, часто на коротких дистанціях.

“Російське командування, швидше за все, розглядатиме тиск навколо Кремінної як загрозу для правого флангу свого Бахмутського напрямку, який вони вважають ключовим для будь-якого майбутнього просування з метою окупації решти Донецької області”, – підсумували у розвідці Великої Британії.

Зазначимо, що протягом минулої доби російські війська завдали 1 ракетний удар та здійснили 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.