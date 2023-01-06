Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
За його словами, протягом дня росіяни завдали ударів із САУ по прикордонній Шалигинській громаді. Там було зафіксовано два влучання.
Втім, обійшлося без постраждалих та руйнувань: “Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!”, — додав Живицький.
За останні два дні, за даними ОВА, на прикордонні було тихо. Втім, 4 січня протягом дня ворог завдавав 55 ударів по Краснопільській, Шалигинській, Білопільській, Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадах.
- 6 січня російські окупаційні війська двічі завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині.
- 6 січня російські окупанти обстріляли з артилерії Курахове на Донеччині. Є влучання у житлові будинки та лікарню, не обійшлось без постраждалих.
- Ввечері 6 січня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух в районі залізничного вокзалу.