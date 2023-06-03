За даними української воєнної розвідки, одним із низки сценаріїв розвитку ситуації всередині Росії може стати заколот або військове протистояння.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на заяву представника ГУР Андрія Юсова.

“Внаслідок успішних дій Сил безпеки і оборони України та деокупації наших територій можливі внутрішні конфлікти всередині самої московщини”, – сказав представник ГУР.

Також Андрій Юсов додав, що відповідний сценарій можуть також зумовити успішні дії повстанців, які борються за свої права на території так званої РФ, – росіян із паспортами цієї країни.

Крім того, представник воєнної розвідки зазначив, що операція добровольців “Російського добровольчого корпусу” і легіону “Свобода Росії” досі триває.

“Король виявився голим. Все боєздатне, що може рухатись, перекинуте на окупацію України. На території московщини залишились переважно пузаті “гаішники””, – сказав Юсов.

За його словами, боротьба з озброєними повстанцями не входить до компетенції скликаних Путіним в межах плану “Едельвейс” до кордону “гібдд-шників”, здебільшого навчених бити кийками учасників мирних акцій протесту і брати хабарі з пенсіонерів.

“Тому так невдало. Тому доводиться артилерією і “Градами” бомбити й нищити цивільні будинки самих московитів. Це все відбувається в прямому ефірі, наживо, на все це дивиться увесь світ”, – підсумував представник ГУР МО України Андрій Юсов.