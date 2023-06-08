На Гавайях вивергається вулкан Кілауеа. Представники Національного парку Гавайських вулканів очікують, що велика кількість людей збереться, щоб побачити це виверження.

Джерело: Sky news

“Зображення з вебкамери на вершині вулкана Кілауеа вранці в середу вказують на те, що у кратері Халемаумау відбувається виверження”, – повідомила Гавайська вулканічна обсерваторія Геологічної служби США.

За словами представників обсерваторії, зображення з вершини на Великому острові Гаваїв показують тріщини в основі кратера, котрі спричиняють потоки лави.

Перед тим, як опублікувати повідомлення про виверження, обсерваторія повідомила, що підвищення активності землетрусів і зміни в моделях деформації ґрунту на вершині почалися у вівторок ввечері.

Геолог обсерваторії, Майк Зеллер стверджує, що виверження не несе загрози для жителів.

«Немає причин очікувати, що це переросте у виверження рифту, яке загрожуватиме потоками лави чи чимось подібним громадам на острові».

Працівники парку готуються до прибуття великої кількості туристів, котрі захочуть побачити виверження.