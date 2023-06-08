Джерело: Sky news
“Зображення з вебкамери на вершині вулкана Кілауеа вранці в середу вказують на те, що у кратері Халемаумау відбувається виверження”, – повідомила Гавайська вулканічна обсерваторія Геологічної служби США.
За словами представників обсерваторії, зображення з вершини на Великому острові Гаваїв показують тріщини в основі кратера, котрі спричиняють потоки лави.
Перед тим, як опублікувати повідомлення про виверження, обсерваторія повідомила, що підвищення активності землетрусів і зміни в моделях деформації ґрунту на вершині почалися у вівторок ввечері.
Геолог обсерваторії, Майк Зеллер стверджує, що виверження не несе загрози для жителів.
«Немає причин очікувати, що це переросте у виверження рифту, яке загрожуватиме потоками лави чи чимось подібним громадам на острові».
Працівники парку готуються до прибуття великої кількості туристів, котрі захочуть побачити виверження.
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