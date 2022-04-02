Про це Шон Пенн написав у Twitter.
За словами актора, Україні потрібні винищувачі та системи протиповітряної оборони (ППО).
Шон Пенн підрахував, що за 2 ескадрильї F-15 або F-16 (а це 12 літаків з технологіями, які кращі за російські Міг або Су), потрібно заплатити приблизно 300 мільйонів доларів. Він додав, що навчитись управляти такими літаками можна за три тижні.
Ще 200 мільйонів доларів актор запропонував витратити на закупівлю ППО для України та додав, що загалом така допомога обійдеться мільярдеру у 500 мільйонів доларів.
“Один мільярдер міг би завершити цю війну в Україні. Звичайно, є додаткові витрати на озброєння та підтримку новаторських злітно-посадкових смуг тощо. Проте, мені здається, варто подумати про це”, – написав актор.
- Нагадаємо, американський актор та лауреат двох премій “Оскар” Шон Пенн закликав учасників бойкотувати нагородження. Аби цього не сталося він пропонує надати президенту України Володимиру Зеленському можливість виступити на церемонії.
- Раніше повідомлялось, що американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер, лауреат премій “Оскар” Шон Пенн відвідав лінію розмежування на Донбасі, щоб зібрати матеріал для документального фільму про Україну.