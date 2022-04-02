Американський актор та режисер Шон Пенн звернувся до мільярдерів світу з закликом допомогти Україні, придбавши необхідне для захисту озброєння. Актор впевнений, що навіть допомога одного мільярдера дозволить Україні виграти війну проти РФ.

Про це Шон Пенн написав у Twitter.

За словами актора, Україні потрібні винищувачі та системи протиповітряної оборони (ППО).

Шон Пенн підрахував, що за 2 ескадрильї F-15 або F-16 (а це 12 літаків з технологіями, які кращі за російські Міг або Су), потрібно заплатити приблизно 300 мільйонів доларів. Він додав, що навчитись управляти такими літаками можна за три тижні.

Ще 200 мільйонів доларів актор запропонував витратити на закупівлю ППО для України та додав, що загалом така допомога обійдеться мільярдеру у 500 мільйонів доларів.