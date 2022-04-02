Про це Шон Пенн написав у Twitter.

За словами актора, Україні потрібні винищувачі та системи протиповітряної оборони (ППО).

Шон Пенн підрахував, що за 2 ескадрильї F-15 або F-16 (а це 12 літаків з технологіями, які кращі за російські Міг або Су), потрібно заплатити приблизно 300 мільйонів доларів. Він додав, що навчитись управляти такими літаками можна за три тижні.

Ще 200 мільйонів доларів актор запропонував витратити на закупівлю ППО для України та додав, що загалом така допомога обійдеться мільярдеру у 500 мільйонів доларів.

“Один мільярдер міг би завершити цю війну в Україні. Звичайно, є додаткові витрати на озброєння та підтримку новаторських злітно-посадкових смуг тощо. Проте, мені здається, варто подумати про це”, – написав актор.