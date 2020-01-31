Про це офіцер повідомив на своїй сторінці в фейсбук.

Як повідомлялося раніше, майору Збройних сил України Роман Ковальов оголосили сувору догану за критику Президента України Володимира Зеленського в Facebook.

“Я — Ковальов Роман Анатолійович, саме я той самий майор який критикує Зеленського і про якого сьогодні не говорить тільки ледачий. Ну що ж, напишу трохи і я. … Я за те, щоб всі ми прагнули одного — до законності та процедури. Дійсно, 14 січня 2020 роки я, перебуваючи у відпустці, написав пост, в якому висловив свою думку про дії обраного президента та закликав його піти. Жоден Закон України не забороняє мені цього робити. … Не хочете критики президента? Чи не проблема — приймайте Закон й вперед. Поки ж в Україні йдуть справи так, що все, чим я відрізняюся в своїх правах та свободах від цивільних — це я, як військовий, не можу входити в політичні партії. Все. Все інше мені гарантовано Конституцією та міжнародними договорами України”, — написав майор.

Військовий наголосив, що вважає наказ командувача Сухопутних військ майора, яким його притягнули до дисциплінарної відповідальності у вигляді суворої догани, незаконним, і повідомив, що хоче звернутися до суду.

“Що стосується наказу про моє покарання, то я вважаю його незаконним й таким, що порушує мої права та свободи і тому я залишаю за собою право звернутися до суду. Відтепер, всі питання та заяви буду робити особисто або через особу, якій я, в установленому порядку, це довірю. Честь маю”, — додав Ковальов.

У розпорядженні #Букв є текст доносу на Ковальова, в якому процитовано нині віддалений пост майора про Главу держави.