Про це він сказав в інтерв’ю виданню “Новинарня”.

Як повідомляли раніше, майору ЗСУ Ковальову оголосили сувору догану за критику Зеленського в Facebook.

Ковальов зазначив, що коли його попросили видалити цей пост, він спочатку подумав, що це жарт.

“Я написав такий пост, не позиціювавши, що я військовий. Минає десь година, товариш телефонує з Командування Сухопутних військ, і каже: “Рома, прибери пост!” Я думав, це жарт. За годину він знову телефонує: “Я ж тебе попросив – прибери пост, у мене через це неприємності!” Я зняв допис, тому що це близький товариш. На той момент там було щось близько 50 лайків. Ввечері ми зідзвонюємося, і починають мені друзі казати, мовляв, по тобі розслідування призначили. Я щиро думав, що і це жарт. Мені до кінця відпустки нагадували: “Ну ти пам’ятаєш – ха-ха! – по тобі службове розслідування!” Я сміюся – не може бути!” – сказав він.

Після того, як майору винесли догану, де було написано: “За критичне висловлювання на адресу президента”, він почав телефонував у безкоштовні юридичні служби для консультації, обдзвонив п’ять чи шість штук, і всі до єдиної сказали, що це незаконний наказ, його треба оскаржувати.

За словами Ковальова, саме в цей день начальник Генштабу генерал-полковник Руслан Хомчак, мав підписувати документи про переведення майора у центр Морально-психологічного забезпечення ЗСУ.

“Раніше на мене вийшов цей центр, мовляв, ви як фахівець потрібні нам більше, аніж військам, й інформаційна війна зараз важливіша за те, що відбувається там. І ось у цей день, коли мені повинні підписати переведення до центру, “вистрілює” цей наказ. І генерал Хомчак, як я вважаю, незаконно вчиняє бездіяльність. […] Я заявив, що подам до суду на Сирського (командувач Сухопутних військ Збройних сил України, – ред.) за його рішення покарати мене за критичні висловлювання на адресу президента.Наступного дня пан Сирський приймає рішення перевести мене на нижчу посаду, хоча він був зобов’язаний знайти мені рівнозначну. Всі можливі процедури були порушені”, – наголосив Ковальов.

Він додав, що 6 лютого дізнався, що його будуть переводити подалі від Києва. І відтоді почалися переслідування майора з будь-якого приводу.

“Я втратив лік дисциплінарних стягнень, які на мене накладені. […]Трохи більш як за місяць, здається, я отримав абсолютно безпідставно: дві догани, чотири суворі догани, одну неповну службову відповідність. Це вже серйозний сигнал: дві “службові невідповідності” – і тебе звільняють. На мене склали адмінпротокол; два розслідування завершено, та ще сьогодні два прийшли з новими розслідуваннями. Але ж за попередні вісім років служби офіцером я не мав жодного стягнення! Що трапилося?” – зазначив Ковальов.

“Я звернувся до омбудсмена Людмили Денісової. Звернувся до НАЗК, тому що є всі ознаки корупційного правопорушення, вчиненого генералом Сирським щодо неврегулювання реального конфлікту інтересів! Існує зловживання ним владою після того, як я заявив, що подав у суд і пред’явив Сирському позов за моральні збитки. Наразі він мій безпосередній начальник і не виконує своїх обов’язків щодо забезпечення моїх прав”, – додав він.

Майор зазначив, що суд уже відкрив провадження щодо суворої догани. Засідання призначене на 20 липня, куди він має намір запросити генерал-лейтенанта Сирського.