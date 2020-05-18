Через скандальне інтерв'ю Дмитра Гордона з терористом "ДНР" Ігорем Гіркіним під офісом видання "Гордон" пройшли кілька акцій протесту.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 18 травня, журналіст Дмитро Гордон провів інтерв’ю з полковником ФСБ, з одним з ватажків бойовиків “ДНР” в 2014 році, так званим міністром оборони “ДНР” Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

Активістів обурило й те, що журналіст інтерв’ює терориста, і те, що спілкування з Гордона з Гіркіним проходило в доброзичливій манері. Журналіст “посміхався та кивав головою”, говорячи про загиблих на Донбасі українців, зазначали активісти.

У зв’язку з цим біля офісу редакції видання “Гордон” на вулиці Щекавицькій, 30/39 у Києві пройшли кілька акцій протесту.

Спершу до будівлі редакції прийшла перша група активістів. Вони розмалювали інсталяцію (колаж з фотографій Дмитра Гордона з відомими особистостями, багато з яких — зірки російської естради), розміщену на вході в офіс редакції, червоним маркером.

За словами активіста Миколи Виговського, який брав участь в акції, згодом його та інших активістів доставили у відділення поліції для дачі пояснень.

Близько 21-ї години до приміщення редакції прибула друга група активістів. Вони вимагали, щоб Дмитро Гордон вийшов до них та відповів на питання з приводу інтерв’ю з Гіркіним. Прибувши на місце активісти дізналися, що в редакції журналіста немає.

Не чекаючи появи Гордона, активісти почали залишати написи балончиком на плитці біля входу в приміщення редакції. Спершу з’явилися кілька написів “г**дон”.

Пізніше активісти залишили написи: “Г**дон в Лугандон” і “Лиса мр*зь”.

Варто зазначити, що на місці були присутні кілька співробітників поліції. Із загальної кількості правоохоронців тільки один робив спроби перешкоджати проведенню акції.

Кількість учасників акції поступово збільшувалася під час її проведення. До кінця кількість присутніх активістів досягла декількох десятків.

Також активісти запалили фаєри та скандували: “Гордон г**дон геть в Лугандон”. В кінці акції учасники мітингу закидали вхід до редакції сирими яйцями.