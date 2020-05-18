Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 18 травня, журналіст Дмитро Гордон провів інтерв’ю з полковником ФСБ, з одним з ватажків бойовиків “ДНР” в 2014 році, так званим міністром оборони “ДНР” Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

Активістів обурило й те, що журналіст інтерв’ює терориста, і те, що спілкування з Гордона з Гіркіним проходило в доброзичливій манері. Журналіст “посміхався та кивав головою”, говорячи про загиблих на Донбасі українців, зазначали активісти.

У зв’язку з цим біля офісу редакції видання “Гордон” на вулиці Щекавицькій, 30/39 у Києві пройшли кілька акцій протесту.

Спершу до будівлі редакції прийшла перша група активістів. Вони розмалювали інсталяцію (колаж з фотографій Дмитра Гордона з відомими особистостями, багато з яких — зірки російської естради), розміщену на вході в офіс редакції, червоним маркером.

Фото: Микола Виговський / Facebook

Фото: Микола Виговський / Facebook

Фото: Микола Виговський / Facebook

Фото: Микола Виговський / Facebook

За словами активіста Миколи Виговського, який брав участь в акції, згодом його та інших активістів доставили у відділення поліції для дачі пояснень.

Близько 21-ї години до приміщення редакції прибула друга група активістів. Вони вимагали, щоб Дмитро Гордон вийшов до них та відповів на питання з приводу інтерв’ю з Гіркіним. Прибувши на місце активісти дізналися, що в редакції журналіста немає.

Не чекаючи появи Гордона, активісти почали залишати написи балончиком на плитці біля входу в приміщення редакції. Спершу з’явилися кілька написів “г**дон”.

Пізніше активісти залишили написи: “Г**дон в Лугандон” і “Лиса мр*зь”.

Варто зазначити, що на місці були присутні кілька співробітників поліції. Із загальної кількості правоохоронців тільки один робив спроби перешкоджати проведенню акції.

Фото: Євген Войніч

Фото: Євген Войніч

Фото: Євген Войніч

Кількість учасників акції поступово збільшувалася під час її проведення. До кінця кількість присутніх активістів досягла декількох десятків.

Також активісти запалили фаєри та скандували: “Гордон г**дон геть в Лугандон”. В кінці акції учасники мітингу закидали вхід до редакції сирими яйцями.