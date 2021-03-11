Про це на пресконференції заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков.

“Зараз за нашою інформацією СБУ доручено в короткі терміни знайти щось на Порошенка. Це добре перегукується з тезами, озвученими Офісом президента у нещодавньому інтерв’ю прессекретарки Мендель. Це повністю збігається з тим, що ми бачимо у поведінці і СБУ, і Офісу президента, і Офісу генпрокурора”, – говорить Новіков.

За його словами, в Офісі генпрокурора шукають того, хто зголоситься підписати підозру політику. Однак охочих це зробити немає.

Водночас адвокат Ігор Головань нагадав, що для виконання завдань щодо переслідувань Петра Порошенка Державне бюро розслідувань (ДБР) грубо порушує закон і користується “прикриттям” Печерського суду.

За його словами, під час звіту у Верховній Раді України очільник ДБР Сухачов збрехав народним депутатам, заявивши, що місцеперебування ДБР визначається відповідно до роз’яснення Верховного Суду України за місцем юридичної адреси. Насправді такого роз’яснення немає, про що свідчить отримана з Верховного Суду відповідь на запит адвокатів.

“Ми вважаємо, що ці неправдиві твердження, які пан Сухачов робив у Верховній Раді і його вказівки слідчим спілкуватися лише з Печерським судом є свідченням того, що його так само “взяли в оборот”, як і його попередників, починаючи від Романа Труби”, – говорить Новіков.

Крім того, Головань нагадав, що Київський апеляційний суд відмовив у клопотанні представнику прокуратури та підтвердив, що справи, які розслідує ДБР, мають розглядатися Шевченківським районним судом Києва, а не Печерським.

“Вся діяльність ДБР, яка ведеться зараз і яка штучно підводиться під підсудність Печерського суду, є незаконною. І ми звертаємо на це увагу в тому числі й наших колег адвокатів, яким доводиться взаємодіяти з ДБР”, – говорить Ілля Новіков.

Нагадаємо, у вівторок, 9 березня, Служба безпеки України (СБУ) провела допит нардепа “Опозиційної платформи — За життя” Віктора Медведчука.

Раніше ЗМІ повідомляли, що п’ятого президента України Петра Порошенка викликали на допит з цього самого приводу двічі, однак він так і не прийшов у спецслужбу.