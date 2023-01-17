Офіцер поліції Лондона зізнався у 49 правопорушеннях, включаючи 24 зґвалтування за 18-річний період. Це спровокувало заклики до термінової реформи у найбільшому підрозділі поліції Сполученого Королівства Великої Британії.

Про це інформує CNN.

У понеділок, 16 січня, Девід Керрік з’явився в Коронному суді Саутворку в британській столиці, щоб визнати себе винним у чотирьох пунктах зґвалтування, незаконного ув’язнення та нападу на 40-річну жінку в 2003 році.

Минулого місяця в кримінальному суді Олд-Бейлі в Лондоні Керрік визнав 43 звинувачення 11 інших жінок, у тому числі 20 звинувачень у зґвалтуваннях у період з березня 2004 року по вересень 2020 року.

Серія нещодавніх скандалів пролила світло на те, що британська поліція назвала культурою жінконенависництва та расизму в лондонських правоохоронних органах. У вересні 2021 року офіцера столичної поліції Вейна Коузенса засудили до довічного ув’язнення без права звільнення за викрадення, зґвалтування та вбивство Сари Еверард.

Міська поліція Лондона зараз розслідує понад 1000 заяв про сексуальні злочини та домашнє насильство, до яких причетні близько 800 її офіцерів, – заявив у понеділок 16 січня комісар поліції Марк Роулі.

“Масштаб приниження, якому Керрік піддав своїх жертв, не схожий ні на що, з чим я стикався за 34 роки роботи в прокуратурі. – сказав головний прокурор поліції Лондона Джасвант Нарвал. – Я вдячний кожній жінці, яка сміливо поділилася своїм травматичним досвідом і дозволила нам передати цю справу в суд для встановлення справедливості”.

Старший слідчий у цій справі, інспектор Ієн Мур, назвав злочини Керріка “справді шокуючими”. Помічник комісара міської поліції Барбара Грей також вибачилася від імені поліції перед усіма жертвами.