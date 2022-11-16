Про це повідомляє The Rolling Stone.
У такий спосіб, співачка та її чоловік Jay-Z стали найбільш номінованими артистами в історії премії — по 88 номінацій.
На другому місці Кендрік Ламар. Він представлений у восьми категоріях. Також сім номінацій отримали Адель і Бренда Карлайл, а Мері Джей Блайдж, DJ Khaled, The-Dream, Ренді Меррілла, а Гаррі Стайлс — по шість.
Зокрема, серед номінантів на здобуття премії українка Таню Муїньо. Вона претендує на нагороду у категорії “Найкраще музичне відео” за кліп “As It Was” Гаррі Стайлса.
Запис року
- Don’t Shut Me Down — ABBA
- Easy On Me — Adele
- BREAK MY SOUL — Бейонсе
- Good Morning Gorgeous — Mary J. Blige
- You And Me On The Rock — Бренді Карлайл ft. Lucius
- Woman — Doja Cat
- Bad Habit — Steve Lacy
- The Heart Part 5 — Кендрік Ламар
- About Damn Time — Lizzo
- As It Was — Гаррі Стайлс
Альбом року
- Voyage — ABBA
- 30 — Adele
- Un Verano Sin Ti — Bad Bunny
- RENAISSANCE — Бейонсе
- Good Morning Gorgeous (Deluxe) — Мері Джей Блайдж
- In These Silent Days — Бренді Карлайл
- Music Of The Spheres — Coldplay
- Mr. Morale & The Big Steppers — Кендрік Ламар
- Special — Lizzo
- Harry’s House — Гаррі Стайлс
Пісня року
- Easy on Me — Adele
- Break My Soul — Бейонсе
- Just Like That — Бонні Рейтт
- God Did — DJ Khaled ft. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy
- ABCDEFU — Gayle
- As It Was — Гаррі Стайлс
- The Heart Part 5 — Кендрік Ламар
- About Damn Time — Lizzo
- Bad Habit — Steve Lacey
- All Too Well (10 хвилин) (The Short Film) — Тейлор Свіфт
Найкращий новий артист
- Anitta
- Omar Apollo
- DOMi & JD Beck
- Samara Joy
- Latto
- Måneskin
- Muni Long
- Tobe Nwigwe
- Molly Tuttle
- Wet Leg
Найкраще музичне відео
- Adele — Easy on Me
- BTS — Yet to Come
- Doja Cat — Woman
- Harry Styles — As It Was
- Kendrick Lamar — The Heart Part 5
- Taylor Swift — All Too Well: The Short Film
Зауважимо, що церемонія нагородження відбудеться 5 лютого у Лос-Анджелесі у звичному форматі після двох років гібридних церемоній через пандемію коронавірусу.
- Український Президент Володимир Зеленський виступив із промовою перед учасниками та глядачами церемонії вручення музичної нагороди Grammy. Голова держави закликав підтримати Україну у війні проти Росії “у будь-який спосіб”.
- Через зростання показників захворюваності на COVID-19 у світі церемонію вручення премії “Grammy”, яка мала відбутися в Лос-Анджелесі 31 січня цього року, вирішили перенести на невизначений термін.