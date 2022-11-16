Про це повідомляє The Rolling Stone.

У такий спосіб, співачка та її чоловік Jay-Z стали найбільш номінованими артистами в історії премії — по 88 номінацій.

На другому місці Кендрік Ламар. Він представлений у восьми категоріях. Також сім номінацій отримали Адель і Бренда Карлайл, а Мері Джей Блайдж, DJ Khaled, The-Dream, Ренді Меррілла, а Гаррі Стайлс — по шість.

Зокрема, серед номінантів на здобуття премії українка Таню Муїньо. Вона претендує на нагороду у категорії “Найкраще музичне відео” за кліп “As It Was” Гаррі Стайлса.

Запис року

  • Don’t Shut Me Down — ABBA
  • Easy On Me — Adele
  • BREAK MY SOUL — Бейонсе
  • Good Morning Gorgeous — Mary J. Blige
  • You And Me On The Rock — Бренді Карлайл ft. Lucius
  • Woman — Doja Cat
  • Bad Habit — Steve Lacy
  • The Heart Part 5 — Кендрік Ламар
  • About Damn Time — Lizzo
  • As It Was — Гаррі Стайлс

Альбом року

  • Voyage — ABBA
  • 30 — Adele
  • Un Verano Sin Ti — Bad Bunny
  • RENAISSANCE — Бейонсе
  • Good Morning Gorgeous (Deluxe) — Мері Джей Блайдж
  • In These Silent Days — Бренді Карлайл
  • Music Of The Spheres — Coldplay
  • Mr. Morale & The Big Steppers — Кендрік Ламар
  • Special — Lizzo
  • Harry’s House — Гаррі Стайлс

Пісня року

  • Easy on Me — Adele
  • Break My Soul — Бейонсе
  • Just Like That — Бонні Рейтт
  • God Did — DJ Khaled ft. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy
  • ABCDEFU — Gayle
  • As It Was — Гаррі Стайлс
  • The Heart Part 5 — Кендрік Ламар
  • About Damn Time — Lizzo
  • Bad Habit — Steve Lacey
  • All Too Well (10 хвилин) (The Short Film) — Тейлор Свіфт

Найкращий новий артист

  • Anitta
  • Omar Apollo
  • DOMi & JD Beck
  • Samara Joy
  • Latto
  • Måneskin
  • Muni Long
  • Tobe Nwigwe
  • Molly Tuttle
  • Wet Leg

Найкраще музичне відео

  • Adele — Easy on Me
  • BTS — Yet to Come
  • Doja Cat — Woman
  • Harry Styles — As It Was
  • Kendrick Lamar — The Heart Part 5
  • Taylor Swift — All Too Well: The Short Film

Зауважимо, що церемонія нагородження відбудеться 5 лютого у Лос-Анджелесі у звичному форматі після двох років гібридних церемоній через пандемію коронавірусу.