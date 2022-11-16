Національна академія мистецтва та науки звукозапису назвала номінантів на здобуття 65 премій "Grammy". Лідеркою за кількістю номінацій стала Бейонсе. Артистка представлена у дев'яти категоріях.

Про це повідомляє The Rolling Stone.

У такий спосіб, співачка та її чоловік Jay-Z стали найбільш номінованими артистами в історії премії — по 88 номінацій.

На другому місці Кендрік Ламар. Він представлений у восьми категоріях. Також сім номінацій отримали Адель і Бренда Карлайл, а Мері Джей Блайдж, DJ Khaled, The-Dream, Ренді Меррілла, а Гаррі Стайлс — по шість.

Зокрема, серед номінантів на здобуття премії українка Таню Муїньо. Вона претендує на нагороду у категорії “Найкраще музичне відео” за кліп “As It Was” Гаррі Стайлса.

Запис року

Don’t Shut Me Down — ABBA

Easy On Me — Adele

BREAK MY SOUL — Бейонсе

Good Morning Gorgeous — Mary J. Blige

You And Me On The Rock — Бренді Карлайл ft. Lucius

Woman — Doja Cat

Bad Habit — Steve Lacy

The Heart Part 5 — Кендрік Ламар

About Damn Time — Lizzo

As It Was — Гаррі Стайлс

Альбом року

Voyage — ABBA

30 — Adele

Un Verano Sin Ti — Bad Bunny

RENAISSANCE — Бейонсе

Good Morning Gorgeous (Deluxe) — Мері Джей Блайдж

In These Silent Days — Бренді Карлайл

Music Of The Spheres — Coldplay

Mr. Morale & The Big Steppers — Кендрік Ламар

Special — Lizzo

Harry’s House — Гаррі Стайлс

Пісня року

Easy on Me — Adele

Break My Soul — Бейонсе

Just Like That — Бонні Рейтт

God Did — DJ Khaled ft. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

ABCDEFU — Gayle

As It Was — Гаррі Стайлс

The Heart Part 5 — Кендрік Ламар

About Damn Time — Lizzo

Bad Habit — Steve Lacey

All Too Well (10 хвилин) (The Short Film) — Тейлор Свіфт

Найкращий новий артист

Anitta

Omar Apollo

DOMi & JD Beck

Samara Joy

Latto

Måneskin

Muni Long

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Найкраще музичне відео

Adele — Easy on Me

BTS — Yet to Come

Doja Cat — Woman

Harry Styles — As It Was

Kendrick Lamar — The Heart Part 5

Taylor Swift — All Too Well: The Short Film

Зауважимо, що церемонія нагородження відбудеться 5 лютого у Лос-Анджелесі у звичному форматі після двох років гібридних церемоній через пандемію коронавірусу.