 Про це  повідомляє американський культурний тижневик Variety.

“Після ретельного розгляду та аналізу за участю офіційних осіб міста та штату, експертів у галузі охорони здоров’я та безпеки, спільноти артистів та наших численних партнерів Академія звукозапису та CBS відклали 64-у щорічну церемонію вручення нагород Grammy”, – йдеться у повідомленні на сайті премії.

Організатори премії у своїй заяві наголосили, що здоров’я та безпека представників музичної спільноти та сотень глядачів для них у пріоритеті.
Проведення щорічної церемонії було заплановано з повним залом, без обмежень.