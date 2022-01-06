Через зростання показників захворюваності на COVID-19 у світі, церемонію вручення премії "Grammy", яка мала відбутися в Лос-Анджелесі 31 січня цього року, вирішили перенести на невизначений термін.

Про це повідомляє американський культурний тижневик Variety.

“Після ретельного розгляду та аналізу за участю офіційних осіб міста та штату, експертів у галузі охорони здоров’я та безпеки, спільноти артистів та наших численних партнерів Академія звукозапису та CBS відклали 64-у щорічну церемонію вручення нагород Grammy”, – йдеться у повідомленні на сайті премії.

Організатори премії у своїй заяві наголосили, що здоров’я та безпека представників музичної спільноти та сотень глядачів для них у пріоритеті.

Проведення щорічної церемонії було заплановано з повним залом, без обмежень.