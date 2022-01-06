Про це повідомляє американський культурний тижневик Variety.
“Після ретельного розгляду та аналізу за участю офіційних осіб міста та штату, експертів у галузі охорони здоров’я та безпеки, спільноти артистів та наших численних партнерів Академія звукозапису та CBS відклали 64-у щорічну церемонію вручення нагород Grammy”, – йдеться у повідомленні на сайті премії.
Організатори премії у своїй заяві наголосили, що здоров’я та безпека представників музичної спільноти та сотень глядачів для них у пріоритеті.
Проведення щорічної церемонії було заплановано з повним залом, без обмежень.
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- Співачка Бейонсе 14 березня на церемонії вручення нагород “Grammy” отримала чотири статуетки. Всього у співачки 28 таких нагород – що робить її рекордсменкою “Grammy”.