Служба безпеки України викрила мережу в'язнів, яких завербувала російська ФСБ. Сім ув'язнених прибули після етапування з тюрем тимчасово окупованої Луганської області.

Про це повідомила СБУ.

Після звільнення в’язні мали виконувати завдання ФСБ. Ворог перекинув агентів до різних регіонів України.

До складу угруповання входили сім осіб, які перебували на територіях виправних установ Київської, Харківської, Дніпропетровської та Чернігівської областей. Вони прибули туди після етапування з тимчасово окупованої Луганської області.

Всім агентам залишався мінімальний строк за ґратами. Тому ФСБ сказала їм попросити Україну про переведення із тюрем тимчасово окупованих теренів згідно з законом.